Deniz Uğur... ÖYLE BİR SES KAYDI YAYINLADI Kİ!

Deniz Uğur babasından şiddet gördüğüne dair rapor aldığı kızı Mina'nın geçici velayetini alması sonrasında kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı.

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

DENİZ UĞUR'DAN SES KAYDI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası yeni bir iddiada bulunarak tüyleri diken diken eden bir ses kaydı yayınladı.

Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse…

Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız.

Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" dedi.