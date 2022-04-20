Deniz Seviyesinde Tiyatro' Ayvalık'ta!

Kültür, sanat ve eğlenceyi, bir yaşam festivali halinde, herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Deniz Seviyesinde Tiyatro, bu yıl Ayvalık'ta yine birbirinden önemli isimler,

tiyatro oyunları, çocuk oyunları, konserler, alternatif sahne etkinlikleri, atölyeler, fuayeler, söyleşiler, panayır alanı aktiviteleri ve daha pek çok süpriz ile festival katılımcılarını

buluşturacak.İlk iki senesinde yaklaşık yetmiş bin sanatseveri ağırlayan festival, 23, 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Ayvalık'ta elli binden fazla sanatsevere, tiyatro,

müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak.

AVANTAJLI DÖNEM BİLETLERİ SATIŞTA

Türkiye'nin dört bir yanından tiyatro severlerin büyük katılımıyla gerçekleşecek festivalin avantajlı dönem biletleri mobilet.com üzerinden satışa çıktı! Bu senenin sürpriz isim ve

içeriklerle dolu, heyecan veren programı çok yakında duyurulacak.

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