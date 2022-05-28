Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı - Haberler

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organizasyon alanını gezerek yeni teknolojik cihazları inceleyen Seki, "Gerçek mesleğim güzellik uzmanı. Bu işin okulunu bitirdim. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonrasında müziğe yarışma ile adım attım. Almış olduğum eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajını kendim yaptım" dedi.

YER ÇEKİMİNE KARŞI KOYAMAYIZ

Son yıllarda estetik yaptıran birçok kişinin birbirine benzediği algısına katıldığını söyleyen Seki, "Buna hayır diyemeyeceğim. Uzman ellere gitsinler. Herkes prototip sanki aynı fabrikadan çıkıyor" esprisini yaparak kahkaha attı. Estetiğe hiç karşı olmadığını gelişen teknolojiyi ile başarılı cihazları kendisinin de takip ettiğini söyleyen Seki, " Hayatta yerçekimi denen bir gerçek var. İhtiyaç olunca yaptıracağım "dedi. Geçmişte zayıflamak için tüp mide ameliyatı olan Seki, "Kilo aldım verdim. Kilo ne için alıp vermek için ama şimdi iyiyim mutluyum. Sağlıklı yaşıyorum, sporumu yapıyorum" dedi.

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