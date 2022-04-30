Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

'Aslında Özgürsün' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda görüntülendi. Deniz Çakır'ın sevgilisi Bilgehan Baykal kimdir?

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir müzikale katıldı.

Konser çıkışı görüntülenen aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi.

Kameraları görünce sevgilisinin elini bırakan Deniz Çakır, gelen soruları yanıtsız bıraktı.

Çakır, "Yaz ayında sürpriz nikah olur mu?" sorusuna gülerek cevap verdi.

Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, oyuncu Deniz Çakır ile aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemde olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimimi tamamlayan Baykal 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır.

Bilgehan Baykal 10 yılı aşkın süredir yazılı ve dijital mecralarda ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında köşe yazıları yazmanın yanı sıra "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biridir.

Bilgehan Baykal Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı(TÜSES) yönetim kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.

Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title