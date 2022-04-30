Deniz Çakır... AŞK SARHOŞU PANİK YAPTI

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir müzikale katıldı.

SEVGİLİSİNİN ELİNİ BIRAKTI

Konser çıkışı görüntülenen aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi.

Kameraları görünce sevgilisinin elini bırakan Deniz Çakır, gelen soruları yanıtsız bıraktı.

O SORUYU DUYUNCA GÜLÜMSEDİ

Çakır, "Yaz ayında sürpriz nikah olur mu?" sorusuna gülerek cevap verdi.

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, oyuncu Deniz Çakır ile aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemde olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimimi tamamlayan Baykal 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır.

Bilgehan Baykal 10 yılı aşkın süredir yazılı ve dijital mecralarda ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında köşe yazıları yazmanın yanı sıra "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biridir.

Bilgehan Baykal Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı(TÜSES) yönetim kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.

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