Demet Özdemir ve Olimpik Boksör Buse Naz Çakıroğlu Reklam Filmi İçin Bir Araya Geldi

Başarılı oyuncu Demet Özdemir ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat Madalyalı Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Pantene'in 'Göster Saçlarının Gücünü' kampanyasının yeni reklam filminde bir araya geldi. Güzelliği, göz alıcı saçları ve enerjisini her zamanki gibi ekrana taşıyan Demet Özdemir reklam filminde tüm izleyicileri saçlarındaki gücü keşfetmeye çağırıyor. Başarılarıyla ülkemizi gururla temsil etmeye devam eden Olimpik Boksör Buse Naz Çakıroğlu, normalde ringde sıkı sıkı topladığı güçlü ve ışıldayan saçlarını özgürce savurduğu reklam filminde saçlarının yalnızca nasıl göründüğünü değil nasıl hissettiğini de doğrudan etkilediğini söylüyor.

İLHAM VEREN KADINLAR

Dünyadaki milyarlarca kadın için saçlar birbirinden tamamen farklı anlamlar ifade ediyor. Saçlar kadınlar için yalnızca güzellik değil; güzelliğin ötesinde kimileri için güç, kimileri için özgüven, kimileri için moral, kimileri için sağlık, kimileri için ise koruyucu bir kalkan anlamına geliyor. Dünyanın bir numaralı saç bakım kremi markası* Pantene, 'Göster Saçlarının Gücünü' kampanyasıyla saçın tüm kadınlar için çok daha derin anlamlar ifade ettiğini, güçlü kadınların ilham veren saç hikayeleri ile anlatacağı bir reklam filmi serisine imza atıyor. Bu seri boyunca birbirinden güçlü kadınlar ilham verici saç hikayelerini izleyicilerle paylaşacak. Demet Özdemir ve Buse Naz Çakıroğlu'nun ışıldayan saçlarıyla boy gösterdiği reklam filmi, sürpriz isimlerin güçlü hikayeleri ile devam edecek.