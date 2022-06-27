Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Nişan Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aile arasında düzenlenen nişan töreni ile dünya evine girmek için ilk adımı attı.
Nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, dün aile arasında hazırlanan bir törenle nişanlandı.
Özel bir törenle Demet Özdemir'in evinde gerçekleşen nişanda, çiftin yüzüklerini Oğuzhan Koç'un babası Bahattin Koç takarken, Özdemir ve Koç'a sadece yakın çevresi eşlik etti.
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