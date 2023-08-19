Demet Özdemir Plajda Annesiyle Keyif Yaptı

Renkli bikinisiyle boy gösterdiği plajda ilgi odağı olan Demet Özdemir, denize ablasıyla beraber girdi. Demet Özdemir, plajda annesi Ayşen Şener'i sık sık öperek ona olan düşkünlüğünü gösterdi. Gün boyunca serin suların tadını çıkaran ünlü manken, deniz keyfi sonrası yakındaki korta geçip çocukları ve arkadaşlarıyla tenis oynadı.