Demet Özdemir - Oğuzhan Koç... PROSEDÜR ZİYARETİ!

Demet Özdemir görkemli bir düğünle evlendiği Oğuzhan Koç ile 5 ay olmadan boşanma kararı aldı. Evi terk edip bekar evine dönen oyuncu son olarak Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Oğuzhan Koç'un da evde olduğu öğrenildi.

İki hafta önce boşanan Demet Özdemir eski kocası Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

'ARAMIZ BOZULMADI'

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söyledi.

Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı.

Muhabirlerin "Oğuzhan Koç da evde onunla da konuştunuz galiba?" demesi üzerine gülerek karşılık veren oyuncu, şöyle konuştu:

Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" dedi.