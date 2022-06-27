Demet Özdemir - Oğuzhan Koç... NİŞANLANDILAR!

NİŞANLANDILAR

İlk olarak kız isteme merasimi gerçekleşen törende Özdemir, beyaz midi boyda yırtmaçlı ve sırt detaylı bir elbise giymeyi tercih etti.

Koç için yaptığı karışımı kendi elleriyle götüren oyuncu, müstakbel eşinin yanına oturdu.

"BU KAHVE İÇİN YİNE GELECEĞİM"

Kahvenin tadına bakan Oğuzhan Koç ise "Bence mükemmel bir karışım olmuş. Yine geleceğim bu kahve için" dedi.

Ardından nişan töreninden kareleri yayınlayan Akış, çiftin yüzüklerinin takıldığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Yüzük merasimi sonrası poz veren çiftten Özdemir'in pembe renkli sırt detaylı elbisesi dikkat çekti.

Demet Özdemir'in evinde gerçekleşen nişanda, çiftin yüzüklerini Oğuzhan Koç'un babası Bahattin Koç takarken, Özdemir ve Koç'a sadece yakın çevresi eşlik etti.

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