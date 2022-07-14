Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Gülten Kaya... ERDAL ACAR'IN TUTUKLANMASINA 'HAFIZA' PAYLAŞIMI! Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER! Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme'de tatil yapıyor. Çift önceki Çeşme'de objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı. Harçlıklar Demet'e Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı'nın elini öptü, 100 dolar harçlık aldı Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 dolar aldı. Ünlü işletmeci, Koç'tan aldığı parayı da Özdemir'e verdi. Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu. EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı çiftin 28 Ağustos'ta evleneceğini ilk kez duyurdu… Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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