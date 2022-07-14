Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme'de tatil yapıyor.

Çift önceki Çeşme'de objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Harçlıklar Demet'e

Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı'nın elini öptü, 100 dolar harçlık aldı

Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 dolar aldı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç...ÇEŞME'DE AŞKA GELDİLER!

Ünlü işletmeci, Koç'tan aldığı parayı da Özdemir'e verdi.

Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.

EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı çiftin 28 Ağustos'ta evleneceğini ilk kez duyurdu…

Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title