Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım

Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini satmak zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım." dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla aralarında bir süredir devam eden anlaşmazlığı bir türlü çözemediklerini ifade etti. Kiracısından evi tahliye etmesini istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Akalın, konuk olduğu "Söylemezsem Olmaz" programında evini satmaya karar verdiğini açıkladı.

"MANKENLİK YAPARAK ALMIŞTIM"

Konuya ilişkin konuşan Akalın, "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım." dedi.

"ÖBÜR KİRACIM İNSAFLIYDI"

Ev sahiplerinin sesi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum." diye konuştu.

Daha önce sosyal medyada kiracısına tepki gösteren Akalın, "Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime." ifadelerini kullanmıştı.

"ELİM TİTREMEYE BAŞLADI, 10 GÜN DEVAM ETTİ"

Zayıflamak için kullandığı iğne nedeniyle sağlığından olan Demet Akalın, başına gelenleri ilk kez anlattı. İğneyi olduktan sonra ellerinin titremeye başladığını söyleyen Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'dan bir zayıflama iğnesi aldım. Türkiye'de kesinlikle yok. Ben onu buzdolabına koydum. Kullanıp kullanmamak arasındaydım. Sonra gaza geldim, yaptırayım dedim. Minnacık bir şey. İkinci saatte elim titremeye başladı. Akşamına kova yanımda yatıyordum ve 10 gün devam etti. Bir-iki konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Ayağa kalkamıyordum. Sonraki iki hafta evdeki kadınlar kolumdan tutup lavaboya götürdü. Dedim ki bir daha asla ayağa kalkamayacağım. Ruh halimi de bozdu. O kadar kötü bir dönem geçirdim ki. Doktor arkadaşlara sordum; hafıza kaybı olanlar, görme yetisini kaybedenler, yoğun bakıma yatanlar varmış bunun yüzünden. Allah beni çocuğuma bağışladı."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
img

Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte alacağı tazminat
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Hande Yener'in gölgesinde kalmış bir zaat

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTwister:

olması gereken

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.