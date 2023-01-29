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Demet Akalın'dan kıyafetine "Ferace" diyen takipçisine ağızları açık bırakan cevap

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahneye ünlü markaya ait olan siyah uzun ve bol bir elbiseyle çıktı. Kombinini Instagram hesabından paylaşan Akalın, bir takipçisinin "Bu baya ferace" yorumuna ağızları açık bırakan bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir mekaanda sahneye çıktı. Hayranlarının karşısına şık çıkmak isteyen Akalın ünlü markanın tasarımı tercih etti. Ünlü şarkıcı sahne öncesi kombinini Instagram hesabından paylaştı.

ELBİSESİNE YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın uzun siyah ve oldukça bol elbisesi hayranları tarafından beğenilmedi. Akalın'ın tepeden tırnağa kapatan elbisesine gelen bir yoruma oldukça şaşırtan bir cevap verdi. Bir takipçisi "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine ağızları açık bırakan cevap

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. K... izlemeye değil! Sorry" sözleriyle karşılık verdi. Akalın'ın yorumunda yine imla hatası yapması ise gözlerden kaçmadı.

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine ağızları açık bırakan cevap

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine ağızları açık bırakan cevap

Demet Akalın'dan kıyafetine 'Ferace' diyen takipçisine ağızları açık bırakan cevap

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Magazin Haberler

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