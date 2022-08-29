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Demet Akalın'ı Çıldırtan Olay

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Demet Akalın'ı Çıldırtan Olay

Kendisinin ve dansçılarının gözüne lazer tutulduğunu söyleyen Demet Akalın, sahneden görevlilere seslenerek "Hemen alın abi onu oradan. Programın içine sıçmaya hakkın yok" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Samsun Tekkeköy Belediyesi'nin düzenlediği "30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri" kapsamında Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanında sahne aldı.

Akalın, sahnede şarkı söylediği esnada ise kendisini dinlemeye gelen bir seyircisine sinirlendi.

Kendisinin ve dansçılarının gözüne lazer tutulduğunu söyleyen Akalın, sahneden görevlilere seslenerek "Hemen alın abi onu oradan. Programın içine sıçmaya hakkın yok" dedi.

Akalın, sahnede "Gözümüze gözümüze lazer tutan abi, hemen alın onu oradan. Programın içine sıçmaya hiç hakkın yok. Alın abi onu oradan. Kör edecek adam yani program başladığından beri dansçılara tutuyor, gözüme tutuyor" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın görevlilerin müdahalesinin ardından şarkılarını söylemeye kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Demet Akalın Tekkeköy Samsun Magazin Haberler

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