Defne Samyeli Otoparkta Görüntülendi

Defne Samyeli, Cihangir'de bir otoparka girerken görüntülendi. Samyeli, görüntü alınmasını engellemek için dikiz aynasını kendisine siper etti.

"NE ALAKA ŞİMDİ OTOPARK?"

Defne Samyeli önceki akşam Cihangir'de bir otoparka girerken görüntülendi. Samyeli, "Beni saçma sapan bir yerde çekmeyin ne alaka şimdi otopark.

Ben burada bu şekilde görüntülenme, poz vermek istemiyorum. Hatta çıkışta dahi çekilmek istemiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİ

Defne Samyeli, görüntü alınmasın diye her flaş patlamasında yüzünü dikiz aynasıyla siper etti.