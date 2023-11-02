'DANSÇI EGE OLACAKTIM ŞARKICI EGE OLDUM!'

TRT Müzik’te Cumartesi 11:15’de ekrana gelen “Hayatım Müzik” adlı programın bu hafta ki konuğu başarılı şarkıcı, Akdeniz müziğinin sevilen sesi Ege oluyor. Programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Ege programda çarpıcı bir itirafta bulundu; "Ergenlik yıllarımda dans ediyordum. Aile baskısından dolayı üzülerek dans etmeyi bıraktım."

"Halkın Arasında Olmayı Seviyorum"

Kafasındaki idealin şarkıcılıktan öte bir yerde olduğu belirten ünlü şarkıcı aynı zamanda 4 tane kitabı olduğunun altını çizdi; "İz bırakmanın yolu bestecilikten geçiyor.

Aynı zamanda bir yazarım. Ne kadar insana dokunur ve dinlersem yazacağım konular artıyor. Hayattan beslenmeyi, halkın arasında olmayı seviyorum" dedi.

Playback yapamadığı için akustik müzik yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Ege, "Şarkıları her seferinde farklı söylüyorum. Hissederek söylüyorum ve bu benim için bir sorun" dedi.

Programda şarkılarının 11 dile çevrildiğini belirten ünlü şarkıcı kendi toprağında anlaşılamayıp, başka ülkelerde klasik bölümlere girmenin farklı bir duygu olduğunu anlattı.

"Piyangodan Şarkı Çıktı"

Yaptığı şarkıyı unuttuğunu belirten başarılı şarkıcı, " Kayıt yapan arkadaş aradı öyle fark ettim. Şarkıyı yapmışım, kaydetmişim düşünün şarkıyı piyasaya çıkartmayı unutmuşum. Piyangodan şarkı çıktı." Dedi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ AĞIR TRAVMA OLDU, 2 AY SESİM ÇIKMADI

Depremde yakın dostlarını kaybettiğini ve üzüntüden dolayı sesinin kısıldığını söyleyen Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim açılmayınca 12 seans ses terapisine gittim" dedi.