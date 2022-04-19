Danilo Zanna'nın Yeni Aşkıyla İlgili Şaşırtan Detay!

Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"OĞULLARI İÇİN HER ZAMAN BİR ARADA OLACAKLAR"

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir özel hayatı merak konusu olan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş pozlarına Snob Magazin ulaştı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zanna'nın yeni sevgilisinin adının Eda Alkaya olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE SARMAŞ DOLAŞ POZ!

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

'KASK' DETAYI ŞAŞIRTTI

Danilo Zanna'nın sürpriz aşkı sonrası şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda oğlu Zeno Tibet ile kasklı bir paylaşım yapmıştı.

Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilen Eda Alkaya'nın sosyal medya hesabından Zanna ve oğlunun taktığı kaskın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Bu detayı görenler, "Danilo Zanna ile Eda Alkaya uzun süredir birliktelik mi yaşıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

DANİLO ZANNA ÖZEL HAYATI

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten Aralık 2021'de boşanmıştı. Danilo Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir oğlu bulunuyor.

EDA ALKAYA KİMDİR?

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilen Eda Alkaya sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabı gizli olan Alkaya hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Eda Alkaya'nın üniversite öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.

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