Danilo Zanna... ÇİRKİN SALDIRI!

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde eski çalışanı olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Saldırı sonrası Danilo şeften açıklama geldi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'de restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada eski çalışanı olduğu ileri sürülen iki kişinin saldırısına uğradı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DANİLO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı;

*Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum.

*Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun.

*Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz.

*Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz.