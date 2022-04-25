Damla Sönmez... AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI! - Haberler

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Damla Sönmez... AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

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Damla Sönmez... AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez, önceki gece yakın arkadaşının Üsküdar'da gerçekleşen "Feramuz Pis" adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi. Adı bir dönem şarkıcı Murat Boz ile anılan Sönmez, aşk hayatıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu

Oyun çıkışımuhabirlerle konuşan Damla Sönmez, "Tiyatro yapmayı çok özledim.

Yeni sezonda sevenlerime sürpriz yapabilirim" diyerek müjdeyi verdi.

"HAYATIMDA AŞK YOK"

Adı daha önce Aras Bulut İynemli ve Murat Boz gibi isimlerle anılan Damla Sönmez, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Yok, zaten birisi olursa sizden kaçmak zor" cevabını verdi.

Damla Sönmez... AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

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