Damla Sönmez... AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Oyun çıkışımuhabirlerle konuşan Damla Sönmez, "Tiyatro yapmayı çok özledim.

Yeni sezonda sevenlerime sürpriz yapabilirim" diyerek müjdeyi verdi.

"HAYATIMDA AŞK YOK"

Adı daha önce Aras Bulut İynemli ve Murat Boz gibi isimlerle anılan Damla Sönmez, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Yok, zaten birisi olursa sizden kaçmak zor" cevabını verdi.

Magazinkolik / Magazin