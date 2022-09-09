Daire tartışmasında yeni perde

Sanatçı Gökhan Güney'in gelini "Kayınpederim şantajla 8 dairemi üzerine aldı" demişti. Gökhan Güney o iddialara "iddiaların tamamı asılsız. bu kadın hasta" sözleriyle yanıt verdi.

Sanatçı Gökhan Güney, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"Bu anlatılanların hepsi yalan. Ece Güney hasta"

Gökhan Güney gelinin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Gerçek hasta, ben bunu iddia ediyorum. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer 8 tane ev varsa, derler ya 'giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım.' Yemin ediyorum öyle bir şey yok." sözleriyle isyan etti. Oğlunun vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney "Ona bir tane 1+1 daire bıraktı. Onu da teyzesinin üstüne bırakmıştı satmasın diye. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da gitmiş parayı kumarda yemiş."

Ece Güney'in şantaj yaptığı iddiası

Ece Güney'in iş adamı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu, aslında Ece Güney'in iş adamı uygunsuz görüntülerini çektiğini ve şantaj yaparak '100 bin dolar vermezsen bunları basına ve eşine vereceğim' dediğini iddia etti.

İş adamının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve Ece Güney'in hapis cezası aldığını söyledi. "Elimde belgeler var, bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün kalsa bile bunu yapacağım" diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

"Ece Güney oğlumun ölmesine sebeptir"

Oğlunun, Ece Güney ile internetten tanıştığını ve zamanında evliliklerini onaylamadığını anlattı. Oğlu Selim Güney'in hastalık sürecinden bahsederken eski gelini için "Bu kadın o çocuğu delirtti ve ölmesine sebeptir" dedi. - İSTANBUL