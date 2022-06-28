Cüneyt Arkın... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç... NİŞANLANDILAR! Cüneyt Arkın... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU! İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan 85 yaşındaki Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Haziran'da saat 10.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Arkın, anma töreni sonrasında, Öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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