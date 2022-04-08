Cüneyt Arkın - Orhan Gencebay... KİTAP POLEMİĞİ 'AL SANA HABER'DE SON BULDU!

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı programn yorumcularından Başak Çokan programda;

Dün Sevim Emre ve Orhan Gencebay'ı ve Cüneyt arkın ve eşi Betül Arkın'ı aradım.

Bugün bu konuyu aydınlatalım'' deyince, diğer yorumculardan Pınar Eliçe; ''Neler söyledi taraflar, kitap toplatılıyor mu?'' diye Çokan'a sordu.

Başak Çokan; '' Her iki tarafı da yakın tanırım. Her iki tarafın da birinci ağızdan konuyu araştırdım.

Sevim Emre'ye; Sevim Hanım geçetiğimiz günlerde '2. Sayfa' adlı programa canlı yayına bağlanıp Cüneyt Arkın'ın kitabını toplatacağız.

Orhan Gencebay'ı yazamazlar, onun üzerinden prim yapamazlar'' dediniz hala bu konuda ısrarcı mısınız?

Orhan bey dava açtı mı? diye sorunca Sevim Emre, "Bu konuyu gazeteci Ali Eyüpoğlu aradı ve bana kitapta yazan kişi Orhan Gencebay' dedi.

Hem Orhan Bey'in hem de benim kafamdan kaynar sular boşaldı.'' dedi.

O sırada masadaki bir başka gazeteci Hakan Solaker; '' Ali Eyüoğlu araştırmacı gazeteci ve sektörümüzde sözüne itibar edilen bir meslektaşımızdır, böyle birşey söylediyse bilmeden veya kitabı okumadan bir açıklama yapmaz.

Seyhan Ali Eyüpoğlu'nu canlı yayına bağlayalım mı? '' dedikten sonra o sırada yine programın başka bir yorumcusu Magazinkolik.com'un Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Nurcan Sabur canlı yayına bağlandı.

ORHAN GENCEBAY'IN FOBİSİ NE?

Nurcan Sabur hiç kimsenin dikkat etmediği, inanılmaz bir açıklama yapar.

''Seyhancığım kitaptaki kişi asla Orhan Gencebay olamaz.

Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Orhan Gencebay'da asansör fobisi var.

Asla bir asansöre binemez. Geçtiğimiz yıllarda Kral, benim düzenlediğim bir açık oturuma geldi.

Organizasyon 23. kattaydı Orhan Bey nefes nefese 23. kata kadar merdivenlerden yürüyerek çıktı.

Bu yüzden kitaptaki arabeskçi asla Orhan Gencebay değildir…

Ali Eyüpoğlu da emin olmadan böyle bir söz söylemez.

Bence hemen Ali'yi arayın Sevim Emre'ye böyle bir şey dediğini zannetmiyorum. '' dedi.

Cüneyt Arkın'ın kitabındaki asansördeki Kemal Sunal'ın dalga geçtiği arabeskçi starın kim olduğunun düğümünü çözmek için gazeteci Ali Eyüoğlu'na canlı yayında görüntülü bağlayan Alsana Haber Ekibi hafiye gibi bir olayı daha bizzat kahramanlarının ağzından dinlemeye başlar…

Aynı anda Sevim Emre ve Ali Eyüpoğlu canlı yayında Cüneyt Arkın'ın kitabında iddia edilen kişinin Orhan Gencebay olup olmadığını ve bunu Sevim Emre'ye söylediği iddia edilen kişi olan Ali Eyüpoğlu'na sorarlar.

Seyhan Soylu ; ''Sevgili Ali Eyüpoğlu Başak Çokan ile telefonda röportaj yaparken Sevim Emre'nin söylediğine göre bana Ali söyledi diyor.''

"BEN DEĞİL SEVİM EMRE BENİ ARADI"

Ali Eyüoğlu; ''Ben Sevim Emre'yi aramadım. Sevim Hanım beni aradı.

Ayrıca ben dersime çok çalıştım. O sayfaları birkaç kez okudum.

Sevim Hanım kendisi bana 'Bana kitapta ismi geçen kişi Orhan Gencebay dediler bana ne düşünüyorsun" Aliciğim?' dedi.

Ben de kendisine Orhan Gencebay'ın ne adının geçtiğini ne de anlatılan kişinin bana Orhan Gencebay'ı çağrıştırmadığını söyledim.

Bu yüzden Sevim Hanım karıştırmış olmalı. Ben gazetemdeki köşemde de bu konuyu ayrıntılı anlattım.

Sevim hanım kendi söylediklerini benim yorumum gibi ifade etmiş.

Ben bir şey yazar veya söylersem ardında dururum. '' dedi.

SEVİM EMRE; "BEN KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRİM!"

O sırada canlı yayında diğer telefonun ucundaki kişi Sevim Emre Ali Eyüpoğlu'nun bu sert çıkışından sonra canlı yayında çark ederek''Ali'ciğim haklı olabilir.

Ben karıştırmış olabilirim.Orhan abiniz her zaman Cüneyt Arkın'a "abem" der.

Yılmaz Ulusoy'larda her bir araya gelir. Hep beraber oluruz.

Orhan Abinizin kimseye bir saygısızlığı olamaz.

Böyle dedikodulara ne gerek var şu üç günlük dünyada. Orhan abin şok geçirdi.

Torunlarıyla da hep beraber ailece geçiriyoruz. Onlar bizim canlarımız. Bu dedikodular nereden çıkıyor '' tarzından sözlerle topu taca attı.

Başak Çokan ; ''Betül Arkın dedi ki Orhan beyler, Sevim Hanımlar benim dosttum.

Kitaptaki kişi asla onlar olamaz. Orhan Abi'nin üzerine biri oynamış.

Betül Arkın bizzat kendisi 'Cüneyt Abin hastalandı çok üzüldü ve bu kişi asla Orhan Gencebay olamaz' dedi.

Her ikisi de yaşlarını başlarını almışlar. Ben her iki tarafta üzülmesin diye Al Sana Haber olarak işi çözelim.

Biz programda bunu tatlıya bağlayalım '' dedi.

O sırada programın moderatörü Seyhan Soylu; ''Sevgili Sevim Abla bilirsin seni çok severim.

Gerçekten bu olayı açığa kavuşturmaktan, Ali Eyüpoğlubaşarılı bir gazetecidir.

Onun adına atılan bir iftirada bizi üzer. Demek ki Ali bey Sevim abla sana değil sen Ali beye Orhan Gencebay olduğunu söylemişşsin.

Demek ki bu olay üzüntüden karıştırmışsın. Demek ki olay açığa kavuştuğuna göre Orhan Gencebay ve Sevim Emre davadan da kitabı toplatmaktan da vaz geçmiş demektir.

Hem ayrıca aleni olarak belli ki Orhan Abi bahsi geçen kişi olamaz çünkü asansör fobisi varmış.

Bunu da yıllar sonra Nurcan Sabur'un ağzından ve Sevim Abla'nın onaylamasıyla Orhan abinin asansör fobisini öğrenmiş olduk.

Bu da demektir ki kitapta bahse konu olan Kemal Sunal ile Cüneyt Arkın arasındaki diyalogda asansöre binen arabeskçi ya Ferdi Tayfur, ya Müslüm Gürses ya da Hakkı Bulut..

Bakalım bu kişi kim? Bu olayı artık tatlıya bağlayalım. '' dedi.

Masadaki diğer yorumcu Nihat Doğan; ''Sevim abla artık husumeti bırakalım.

Cüneyt Abi de , Orhan Gencebay da çok büyük değerler her ikisinin de hayranları üzülmekte.

Durum açıklığa kavuştu. Bence davadan vaz geçin.'' Dedi…

ORHAN GENCEBAY CÜNEYT ARKIN'IN KİTABINI TOPLATMAKTAN VAZ GEÇTİ

Sevim Emre ; '' Seyhancığım kitaptaki kişi madem Orhan abiniz değil, O zaman hayırlı uğurlu olsun.. ''

Seyhan Soylu; '' Yani Sevim abla kitabı toplatmaktan, dava açmaktan vaz geçtiniz doğrumu duyduk? '' dedi

Sevim Emre ;'' Evet canım hayırlı uğurlu olsun. Vaz geçtik. ''

ALSANA HABER 'deki masada oturan yorumcular ve programdaki izleyiciler Sevim Emre'nin davadan vaz geçmesine ve tarafların barışmalarını duyunca tüm yorumcular sevim Emre ile Orhan Gencebay 'ı alkış yağmuruna tuttular.