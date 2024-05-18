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Cüneyd'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı

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Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır.

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır.

Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir.

Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep'in kızları okutma çabası Cüneyd'in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd'in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur.

Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire'den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır.

Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent'e rağmen harekete geçen Beste'nin son hamlesi Mira'yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır.

Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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