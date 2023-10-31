CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI COŞKULU KONSERLERLE KUTLANDI!

Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdun dört bir yanında ve Kıbrıs'ta çoşkulu konserlerle kutlandı. Kim nerede sahne aldı? Sizler için derledik.

EBRU YAŞAR

Cumhuriyetin 100'cü yıl kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaşar, geceye özel repertuarı ve sahne performansı ile tam not aldı.

2 bin 500 kişiye unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatan başarılı sanatçı sahneden inmeden tüm salonu ayağa kaldırıp 10'cı yıl marşıyla konserini bitirdi.

GÇKHAN ÖZAN'DEN ERKEN CUMHURİYET KUTLAMASI

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Gökhan Özen, Türk bayrağı kapşonlu sewatshirt'unu giyerek geldiği sahnede, "Biz Türk bayrağı altında yaşamaktan ve cumhuriyet çocuğu olmaktan çok mutlu ve gururluyuz "dedi.

Elinde Türk bayrağı ile sahneye gelen Gökhan Özen, seyircisini ayağa kaldırarak hep beraber İstiklal Marşını söyledi. Hayranlarının yoğun isteğini kırmayarak sahneye gelen Gökhan Özen, büyük coşkuyla söylediği şarkıyla son noktayı koydu.

EDİS

Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen büyük gösteride bütün İstanbul ile 100. yıl coşkusunu yaşadı. İzleyenlere unutulmayacak bir gösteri sunan Edis, Türkiye'nin 100 yıllık kültürel mirasının yansıtıldığı, tüm bölgeleri, yöreleri kapsayan ve bir hikayenin etrafında buluşan özel bir şov hazırladı.

Yüzbinlerce İstanbullunun izlediği ve YouTube'da canlı olarak yayınlanarak milyonlara ulaşan gösteride Edis, bugüne kadar hit olan, sevilen parçalarını yepyeni düzenlemeleriyle izleyenlere sundu.

Roman, Arıyorum, Benim Ol, Dudak, Çok Çok, Nirvana, Yalan, Olmamış mı?, Martılar şarkılarını seslendiren Edis bu muhteşem konserini An parçasıyla sonlandırdı.

SILA - ZÜLFÜ LİVANELİ - KUBAT - DUMAN

Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında düzenlenen kutlamaların kalbi İstanbul Maltepe Meydanı'nda attı. Onlarca ünlü sanatçı, dansçı ve orkestranın sahne aldığı Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet etkinliğinin sonunda Sıla Gençoğlu sahneye çıktı.

Hareketli şarkılarından oluşan repertuvarıyla meydanı dolduran kitleyi coşturan sanatçı, "Bizler bu akşam fikri hür vicdanı hür bireyler olarak cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımızın sözünü verdik." dedi

Görkemli kutlama gecesininin sonunda Sıla ve Livaneli ile birlikte Edis, Kubat, Duman ve diğer sanatçılar sahnede birlikte yer alarak seyirciyle birlikte final şarkısını söylediler.

GRİPİN

Rock müziğin başarılı gruplarından Gripin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği halk konseriyle binlerce müziksever ile kutladı. Yakalarına Atatürk'ün sevdiği beyaz kasımpatı çiçeği takan ve sahneye smokin ile çıkan grup adeta marş haline gelen şarkılarını büyük bir coşkuyla sevenleriyle seslendirdi.

Kendi şarkılarının yanı sıra marşlar da söyleyen Gripin sahnede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi anmayı ihmal etmedi.

ALEYNA TİLKİ

Aleyna Tilki, Antalya'ya bağlı Döşemealtı ilçesinde Cumhuriyet coşkusunu sevenleriyle doya doya yaşadı. En güzel şarkılarını Döşemealtı Kent Meydanı'nda söyledi.

EMİR CAN İĞREK

Emir Can İğrek dün gece Adana'nın Seyhan ilçesindeydi. Sanat Meydanı'nda kurulan sahnede son dönemin en coşkulu konserlerinden birini verdi. Seyhanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen Antalya'da Kumluca Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz kamaştıran Ergen'in tarzı Gülşah Saraçoğlu imzalıydı.

OĞUZHAN KOÇ

Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Oğuzhan Koç bu kez Bolu'daydı. Demokrasi Meydanı'nda sevenleriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, Cumhuriyetimizin 100. yılını Bolulu hayranlarıyla kutladı.

SEDA SAYAN

Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahne alan Seda Sayan güzelliğiyle göz kamaştırdı, repertuvarıyla kulakların pasını sildi. Sayan, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı kıyafetiyle çok şıktı.

YONCA EVCİMİK

Yonca Evcimik, Kuruçeşme Paraf sahnesindeydi. En sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı ruhuyla seslendirdi. Tanju Babacan'ın kendisi için özel olarak tasarladığı kıyafeti giymişti.

ZEYNEP BASTIK

Zeynep Bastık, Finike Belediyesi'nin organize ettiği 100. yıl kutlamaları kapsamında Kent Meydanı'nda sahneye çıktı. Finikelilerin sevgi dolu tezahüratları karşısında duygulandı.

BURAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aydınlılar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Buray ile coşkuyla karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gururla kutluyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleriyle, daha özgür, daha güçlü, huzur dolu yarınlara…" diyerek konser alanı dolduran sevenleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyeti Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı.

Buray söylediği şarkılar ve marşlarla Aydınlılara unutulmaz bir Cumhuriyet 100. yılı kutlaması yaşattı.

NİLÜFER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı İzmir'in incisi Aliağa'da muhteşem bir geceyle kutlandı. Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen konser, bayram coşkusunu doruklara taşıdı.

Türk Pop Müziğinin eşsiz sesi Nilüfer'in sahne aldığı gece de 70 bin müziksever alanı tıklım tıklım doldurdu.

Ünlü sanatçı, Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda kurulan dev sahnede Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve performansıyla bayram coşkusuna ortak oldu.

70'lerden bugüne uzanan klasiklerini bir konsere sığdıran Nilüfer, romantik parçaları "Son Arzum", "Ta Uzak Yollarda" ile eski günlere selam gönderdi. "Dünya Dönüyor", "Mavilim" gibi hareketli şarkılarıyla da Aliağalıları coşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde "Onuncu Yıl Marşı"nın Nilüfer'in sesinden yankılandığı konserde binlerce müziksever elindeki Türk bayraklarıyla alanı kırmızı beyaza çevirdi. Ünlü sanatçı, görkemli kalabalığa yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir kutlama yaşattı.

90'LAR SANATÇILARIYLA ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR BOĞAZDA YANKILANDI!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini 7'den 77'ye binlerce müzikseverle birlikte yaşadı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100.

Yılına özel hazırlanan etkinlik muhteşem bir konserle renklendi. Coşkunun sonuna kadar yaşandığı bu anlamlı günde 90'ların unutulmaz sanatçıları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Rumeli türkülerinden, Türk sanat müziğine uzanan repertuarla müzikseverler duygu dolu anlar yaşadı.

KURUÇEŞME SAHNESİ'NDE 100.YIL HEYECANI

Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damgasını vuran 17 sanatçısını bir araya getiren bu özel geceye müzikseverlerin ilgisi yoğundu. Konserim ilk dakikalarında usta sanatçı Metin Özülkü "Fikrimin İnce Gülü" şarkısıyla, Seçil "Kırmızı Gülün Alı Var" ile Ferda Anıl Yarkın ise "Nihansın Dideden" parçasıyla sahnede oldu.

Tayfun, Atatürk'ü her duyduğunda hüzünlendiren "Yemen Türküsü", Jale dillerden düşmeyen parça "Çile Bülbülüm" ile müzik şöleninde yerini aldı. Bu efsane gece de dinleyiciler kah özlediği şarkılarla buluştu kah Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak geçmişe yolculuk yaptı.

Erdal Çelik ise "Bülbülüm Altın Kafeste", Sibel Alaş "A Benim Mor Çiçeğim" ile geceye imzalarını attı. Alaş'ın ardından 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konsepti Ali Güven, Ozan Orhan, Hazal, Pınar Aylin ile devam etti.

Ünlü sanatçı Eda Özülkü "Bir Fırtına Tuttu Bizi", Ümit Sayın, "İzmir'in Kavakları" ile duygusal rüzgarlar estirdi. Reyhan Karaca "Gemilerde Talim Var" dedi. "Çanakkale Türküsü" Ah Canım Ahmet'in sesinden yankılandı.

"Bilal Oğlan" şarkısıyla alkış yağmuruna tutulan Yonca Evcimik'in ardından "Çökertme" performansı SeyyalTaner'le devam etti.