Cumhuriyet Bayramı'ndaki sözleri ile gündem olan spiker Deniz Demir'den ilk açıklama: TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir

TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim akşamı canlı yayında sarf ettiği "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın" sözler sonrası gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, "18 yıldır onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TRT ekranlarında, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın" şeklinde bir açıklama yapan spiker Deniz Demir gündem olmuştu.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Konuyla alakalı 2 gündür sessizliğini koruyan Demir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Demir, "TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2. olarak torpilsiz, emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir... Destek veren herkese teşekkürler.. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" dedi.

DENİZ DEMİR KİMDİR?

Hukuk fakültesi mezunu olan Deniz Demir, yayın hayatına ilk olarak "Çocuk Saati" isimli programda seslendirme yaparak başladı. TRT kariyerine ise TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2. olması ile başladı. Demir; Mehpare Çelik, Sevim Canbaz, Erdoğan Arıkan,Rahmi Aygün ve Mustafa Çermikli ile beraber çalıştı.

2007 yılında Deniz Demir, RTÜK tarafından "En İyi Türkçe Konuşan Program Spikeri" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında Beyaz Küre "Yılın Spikeri Ödülü"nü kazandı.

TRT Haber ekranlarındaki ana haber sunuculuğunun yanı sıra seslendirme ve dublaj çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz Demir, 2011 yılında Hakkari'de 24 askerin şehit olmasının ardından şehitlerin ismini ana haber bülteninde sayarken duygularına hakim olamayıp gözyaşlarını tutamamış ve o görüntüler üzerinden yıllar geçse de unutulamamıştır. Hafızalarda yer edinen olayın ardından Deniz Demir, TRT'nin sembol isimlerinden biri haline gelmiştir.