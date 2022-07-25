Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından cüretkar pozlar paylaştı. Georgina Rodriguez'in pozlarını görenler, "İki çocuk annesi olan biri için iddialı pozlar" yorumunu yaptı. İşte detaylar...

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi daha çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

SINIR TANIMADI

Bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymemişsin", "İki çocuk annesi olan biri için iddialı pozlar" ve "Sınır tanımamışsın" gibi yorumlarda bulunarak Rodriguez'in giydiği iç çamaşırına dikkat çekti.

Rodriguez'in bu pozlarının ardından tüm gözler Ronaldo'ya çevrildi.

İŞTE O POZLAR...

Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title