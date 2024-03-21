Üye Girişi
Haberler

Coronation Street Yıldızı Tina O'Brien, Genç Kızlar Arasında Çıkan Kavgaya Karıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CORONATION Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetlibir kavganın ortasında kaldı.

Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, üzerindeki pembe eşofmanı ile genç kızları ayırmak için dışarı koştu.

Genç kızları ayırmak isteyen Tina, yumrukların hedefi olunca kendisine yumruk atan genç kız vurmaya başlayarak kavgaya dahil oldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak olay ile ilgili şunları söyledi: "Tina olayı yatıştırmak için dışarı çıktı ama sonunda kavgaya dahil oldu. Bir noktada, Tina ve iki kız, tek kız karşı bir oldu.

"Yumruklar savuruyordu ve aynı zamanda kendisi de birkaç darbe aldı. Tina'yı Coronation Street'te izlerken, milyonlarca yıl boyunca böyle bir şeye karışacağını düşünmezdiniz, özellikle de bu kadar kamusal bir yerde."

Kavga, Tina'nın Bramhall'daki evinin yakınında iki grup genç kız arasında patlak verdi.

The Sun tarafından elde edilen video daha sonra aktrisin birini yakaladığını ve ona "Evin h*****nden uzak dur" dediğini gösteriyor.

Başka bir klipte, yaklaşık 15 yaşında olduğu söylenen başka bir genç kızla karşı karşıya gelen Tina'nın duyulduğu söyleniyor: "Durdur, Sadece 'Durdur' dedim." Kız başka bir gence tekme attığında, Tinakızı yakalıyor, kıza vuruyor ve başına bir kilit vuruyor.

Tina, yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Coronation Street Yıldızı Tina O'Brien, Genç Kızlar Arasında Çıkan Kavgaya Karıştı

Coronation Street Yıldızı Tina O'Brien, Genç Kızlar Arasında Çıkan Kavgaya Karıştı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Birleşik Krallık Ünlüler Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title