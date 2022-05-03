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Çok Disiplinli Yaşıyorum!

Snob Magazin - Magazin
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Çok Disiplinli Yaşıyorum!

TV8'in beğenilen günlük dizisi 'Canım Annem'in Ramo'su Emre Altılgan hakkında merak edilenleri anlattı. Atılgan, "İzlenmelerimiz çok  güzel. Ben de gelen  tepkilerden çok memnunum" dedi.

Haftanın beş günü ekranlarda olduğumuz için çekimlerin yoğun geçtiğini belirten Atılgan, "Her şeyime dikkat ediyorum, vitaminlerini alıyorum. Çok disiplinli yaşıyorum" dedi.

YURTDIŞINDA GÖRÜŞMELERİM VAR

Dizi ile birlikte tempolu yaşamaya alıştığını belirten yakışıklı oyuncu, " Dizi tatile girdiğinde yurtdışında görüşmelerim ve oyunculuk eğitimi alıp kendini daha da çok geliştireceğim" dedi.

Oyunculuk hayallerinden bahseden Atılgan, "İleride dünyaca bilinen bir aktör olmak istiyorum. Birlikte rol almak istediğim isimler var. Ülkemizden Haluk Bilginer ile oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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