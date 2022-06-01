Çocuk piyanistlerin 'Yaza Merhaba' konseri - Haberler

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Çocuk piyanistlerin 'Yaza Merhaba' konseri

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Çocuk piyanistlerin 'Yaza Merhaba' konseri

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaza Merhaba" adlı piyano konseri ile çocuklar, 8 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaza Merhaba" adlı piyano konseri ile çocuklar, 8 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde, Ekin Yalçınkaya eğitmenliğinde 2021 yılı Ekim ayından bu yana piyano çalışmalarını sürdüren çocuklar, düzenlenen "Yaza Merhaba" konseri ile eğitimlerini tamamladı.

Katıldıkları eğitimler ile piyano çalmayı öğrenen 8-12 yaş aralığındaki 18 çocuk, düzenlenen konserde ikişer eser çalarak hünerlerini sergiledi. Birçok yerli ve yabancı eserlerin çalındığı etkinliğe katılan veliler, çocuklarını ayakta alkışladı. Konser, çocukların hep birlikte ellerindeki temizlik sopalarıyla "Uçurtma" adlı çocuk şarkısına ritim tutması ile sona erdi.

Öte yandan konsere katılan veliler, Tepebaşı Belediyesi'ne ve eğitmen Yalçınkaya'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Yaza Merhaba Tepebaşı 23 Nisan Çocuk Magazin Haberler

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