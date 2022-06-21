Club Areena'da yaz konserleri devam ediyor Club Areena'da yaz konserleri devam ediyorMUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Areena Clup'ta yaz konserleri devam ediyor. Club Areena'da yaz konserleri devam ediyor MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Areena Clup'ta yaz konserleri devam ediyor. Marmaris Barlar Sokağı'ndaki Club Areena yaz konserleri boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden ünlü sanatçıları müşterilerle buluşturan Club Areena'da, gençler arasında en popüler rap yıldızlarından olan Çakal- Reckor ikilisi konser verdi. Müşterilerin hınca hınç doldurduğu kulüpte sanatçılar birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Areena Clup'ta 25 Haziran'da pop müziğin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne alacak. İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Magazin Yerel Magazin Haberler

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