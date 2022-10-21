Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan tuvalette Türk parasıyla yaptığıyla büyük tepki çekti

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son olarak tuvalette yarı çıplak bir fotoğrafını paylaşarak gündem olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, bu kez tuvalette çektiği bir videoda 100 TL klozete atarak sifonu çekti. Gelen tepkilerin ardından Mika Can Raun, "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım. Suç mu?" dedi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Mika Can Raun, son olarak binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tuvalette çektiği yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

100 TL'Yİ TUVALETE ATTI

Paylaşımlarına devam eden Mika Can Raun, bu kez 100 TL'yi tuvalete atıp sifonu çektiği bir videoyla tepki çekti. Görüntülere takipçileri de dahil olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

"GÜZEL ÜLKEMİN KANALİZASYONUNA 100 TL KAZANDIRDIK"

Gelen tepkilere başka bir videosunda yanıt veren Raun, "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi." ifadeleriyle kendini savundu.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME OPERASYONU 2,5 MİLYON TL HARCAMIŞTI

Cinsiyet değiştirme sürecinde birçok estetik operasyon geçiren Mika Can Raun, toplamda 2,5 milyon TL harcamıştı.