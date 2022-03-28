Çiçekli Şortuyla Tatil Sezonunu Açan Tarkan'dan Yeni Paylaşım! - Haberler

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Çiçekli Şortuyla Tatil Sezonunu Açan Tarkan'dan Yeni Paylaşım!

Snob Magazin - Magazin
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Çiçekli Şortuyla Tatil Sezonunu Açan Tarkan'dan Yeni Paylaşım!

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Megastar Tarkan, yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz ay çıkardığı şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Ailesini de yanına alan şarkıcı, gittiği tatilden ilk kareleri de sevenlerinin beğenisine sundu.

Pembe renkteki tişörtü ve çiçekli şortuyla yaza 'merhaba' diyen Tarkan kumsalda ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu kez düz bir şort tercih eden Megastar'ın paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Bazı hayranları şarkıcının Karayipler'de olduğunu öne sürdü.

Snob Magazin / Magazin

Megastar, Tarkan, Magazin, Haberler

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