Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de konser veren ünlü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera, çocuklarıyla birlikte 3 gün lüks villada konakladı. Türk yemeklerinden çeşitli ikramlarda bulunulan Christina Aguilera, konser sonrası özel jetiyle kentten ayrıldı.

Müzik dünyasının en önemli kadın yorumcularından Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini 8 Ağustos'ta Regnum Carya Otel'de verdi. 'Regnum Live in Concert' kapsamındaki konserinde 2 bin 500 kişi kapasiteli Pearl Event Area'da yaklaşık 1,5 saat kalan Christina Aguilera, izleyenleri hayran bıraktı. 'Stripped' ve 'Dirrty' gibi 2 önemli hit şarkısı ile konserine başlayan sanatçıya, sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti. 'Genie in a Bottle', 'What A Girl Wants' gibi şarkılarını arkaya seslendiren sanatçı Christina Aguilera, Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum. Unutmayın tek bir hayatımız var, bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız. Sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz diye hayranlarına seslendi. Christina Aguilera, 'Say Something' şarkısı öncesinde ise Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir dedi. 'Lady Marmalade', 'Beautiful', 'Fighter' ve 'Let There Be Love' şarkılarıyla konserini bitiren Christina Aguilera, kendisini dinleyenlere Sizi seviyorum diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. Christina Aguilera'nın konserini Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Seedorf, Pelin Akil, Pelin Uluksar, Ece Seçkin gibi isimler de izledi.

LÜKS VİLLADA KONAKLADI

Christina Aguilera konserin ardından kendisini izleyenler arasında bulunan Ece Seçkin, Pelin Akil, Pelin Uluksar ve Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalya'ya kendine ait özel jetiyle gelen Christina Aguilera, çocuklarıyla birlikte 3 gün Regnum Carya Otel'deki lüks villada konakladı. Christina Aguilera'ya Türk yemeklerinden çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ünlü sanatçı konser sonrası dün özel jeti ile Antalya'dan ayrıldı. Regnum Carya'daki 'Regnum Live in Concert' etkinlikleri kapsamında 21 Ağustos'ta BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell ile devam edecek.