Chafemme Defilesi Yaza Damgasını Vurdu

Barbie serileriyle geleceğini ifade eden Melek Doğan, ilk defilesinde Barbi kreasyonuyla büyük ilgi gördüğünü ve ikinci defilesinde yaz konseptini birleştirip Barbi Tatil 'de diyerek günümüz kadın modasına farklı bir yön çizdiğini ve güçlü kadınların markette, sokakta, plajda ve her yerde olduğunu iletti.

Üçüncü defilesinde de Barbi'nin farklı bir yönünü tasarımlarıyla birleştireceğini söyleyen Melek Doğan, Türkiye'de bugüne kadar oluşturulmamış bir moda anlayışına imza atacağını vurguladı.

Barbie tatilde konseptinde yapmış olduğu defilesi Asil Çağıl koreografisiyle büyük ilgi gördü.