Cezayir'in intikam planı
Cezayir, Erman Barkan'ın hayatta olduğunu öğrenir ve intikam almak için harekete geçer. Vedat'ı hedef alan Cezayir'in planı, Cezayir'in fabrikalarını kapatmak ve onu güçsüzleştirmektir. Ancak beklenmedik bir darbeyle karşılaşan Cezayir, devletinin onu gözden çıkardığını fark eder. Diğer tarafta ise Suna'nın Soysal'la evlenme kararı büyük bir tartışmaya yol açar.
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Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir.
Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur.
Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.