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Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Adana'yı saran Portakal Çiçeği Karnavalı, Ceyhan'da da coşkulu anlara sahne oluyor.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'yı saran Portakal Çiçeği Karnavalı, Ceyhan'da da coşkulu anlara sahne oluyor. Caddelerde kadınların el işi ürünlerinin sergilendiği, ilçeye has lezzetlerin sunulduğu karnavalda Ceyhanlılar Soner Eden konseri ile coştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, düzenlenen konserle de ilçenin dikkatleri üzerinde topladığına işaret etti. Karnaval çerçevesinde Kaymakamlık önünde sahne alan Soner Eden'in sahne performansı tam not alırken, şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenen Ceyhanlılar, Başkan Erdem'e teşekkür etti.

Hemşerilerine Ceyhan'ın tüm sokaklarında karnaval heyecanı yaşatan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle Ceyhan'ın adından daha çok söz ettireceklerini kaydetti. Karnavalın gerek Adana gerekse Ceyhan'ın sosyokültürel yapısına, ekonomisine katkı sunduğuna işaret eden Başkan Hülya Erdem, samimi duygular ve millete hizmet anlayışıyla hareket etmekten asla vaz geçmeyeceklerini vurguladı.

Başkan Erdem, tüm Adanalıları ve Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmak üzere Adana'ya gelen tüm misafirleri Ceyhan'a davet etti. Ceyhan'daki karnaval coşkusu Pazar günü gece yarısına kadar devam edecek. - ADANA

Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

Ceyhanlılar Soner Eden konseriyle coştu

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Hülya Erdem, Portakal, Ceyhan, Adana, Magazin, Haberler

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