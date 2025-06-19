Ceyda Düvenci'nin oğlunun oje sürmesine verdiği tepki yeniden gündem oldu

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin 2022 yılının Kasım ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu ağırladığı yayınında 'oğlunun' oje sürmesine dair yaptığı konuşma gündeme geldi.

"ERKEKLER DE OJE SÜRER"

Düvenci, oyuncu Bülent Şakrak ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali'ye, Kaygılaroğlu'nun da oje sürdüğünü söyleyerek oje sürmesini doğal karşıladığını söylemişti.

Ceyda Düvenci programda kimi yetişkinlerin oğlunun parmaklarında oje gördüğünde "Erkekler oje sürer mi aaa?" dediğini aktararak, kendisinin de o kişilere "Sürer" ifadesiyle yanıt verdiğinden bahsetmişti.