Ceyda Düvenci Ekrana Dönüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyda Düvenci Ekrana Dönüyor

Ceyda Düvenci Ekrana Dönüyor

Televizyonda dizi ve sunuculuk projelerinde uzun zamandır ara veren Ceyda Düvenci yeni yayın döneminde Bambaşka Sohbetler ile NTV ekranlarında olacak.

 - Güncelleme:

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hafta için her gün yayınlanacak, çok farklı sorular ve sohbetlerin olacağı bu programda ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevapları yer alacak.

Snob Magazin / Magazin

Ceyda Düvenci Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title