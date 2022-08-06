Ceyda Düvenci Ekrana Dönüyor

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hafta için her gün yayınlanacak, çok farklı sorular ve sohbetlerin olacağı bu programda ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevapları yer alacak.