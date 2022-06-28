Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi - Haberler

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Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Cesur pozlarıyla tanınan ünlü sunucu tenis oynarken de rahat durmadı! Eteğini kaldırıp poz verdi

27 Haziran ve 10 Temmuz arası Wimbledon'da yapılacak olan Tenis turnuvası öncesi İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden ve arkadaşı Ashley Roberts, tenisçi elbisesi giyerek eteklerini kaldırıp kalçalarını göstererek poz verdi.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren İngiliz televizyon sunucusu Amanda Holden bu kez tenis oynarken rahat durmadı.

Holden ve arkadaşı Ashley Roberts, tenisçi elbisesi giyerek eteklerini kaldırıp kalçalarını göstererek poz verdi.

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinin nefesini kesti.

Amanda ve Ashley, tenisçi Fiona Walker'in 1976 yılında kortta elbisesini yukarı kaldırıp kalçalarını göstererek poz verirken erkek arkadaşının fotoğrafını çektiği pozu taklit etti.

Fotoğraf, 1977 yılında takvim fotoğrafı oldu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Amanda Holden Tenis Magazin Haberler

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