Cerrah Elvan Bayraktar Şarkıcılığa Soyundu! - Haberler

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Cerrah Elvan Bayraktar Şarkıcılığa Soyundu!

Snob Magazin - Magazin
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Cerrah Elvan Bayraktar Şarkıcılığa Soyundu!

Estetik Plastik Cerrah Elvan Bayraktar'ın, unutulmaz Türk Sanat Müziği eseri 'Bir Kızıl Gonca' için çektiği video klip müzikseverler ile buluştu. İşte detaylar...

Yıllardır Nişantaşı'ında bulunan kliniğinde sosyetik ve ünlü isimlere yaptığı estetik operasyonlarla sanat dünyasında tanınan Elvan Bayraktar, bu kes sesiyle sanat dünyasına giriş yaptı.

YÖNETMENLİĞİ HAYDAR IŞIK YAPTI

Usta isim Haydar Işık'ın yönetmenliğinde Osmanlı Dönemin'den kalma şu sıralar Helena Çak Stones ismiyle restoran olarak kullanılan Sarnıç'ta çekilen klipte uzman doktor hikaye gereği sahne alıyor.

Netd etietiyle sosyal medyada yerini alan klip kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı.

Elvan Bayraktar seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkılarıyla sıkça sosyal platformlarda karşımıza çıkacak.

Cerrah Elvan Bayraktar Şarkıcılığa Soyundu!

Cerrah Elvan Bayraktar Şarkıcılığa Soyundu!

Snob Magazin / Magazin

Türk Sanat Müziği, Haydar Işık, Nişantaşı, Estetik, Magazin, Haberler

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