Cenk Yüksel'den 3 Şarkıya Tek Klip

Senaryosunu kendi yazdığı film klip için özel gala düzenleyen Cenk Yüksel, "Üç şarkımı aynı anda bir hikaye çerçevesinde birleştirerek Türkiye'nin ilk film klibini çektim. Birbirinin tıpatıp benzeri klişe kliplerle seyircilerimize aynı şeyi sunmak yerine, farklı bir deneyimi hep birlikte paylaşalım istedim.

Senaryosunu kendim yazdığım filmde izleyenler şarkılarım eşliğinde bambaşka bir dünyaya adım atacak. Bu değişik tecrübenin birçok kişiye örnek olacağına ve ezber bozacağına inanıyorum. Artık hiç eskisi gibi olmayacak" dedi.

"BİR ŞARKIYLA ŞÖHRET OLUNABİLİR"

Deneyimli sanatçı "Bir şarkıyla şöhret olunabilir. Ama o şarkının üstüne bir şeyler koyulmazsa devamı gelmez. Bunun çok fazla örneği var. Camiamız adeta bir öğütme makinesi gibi. Mesela yarışma programlarındaki birçok kişiyi bir daha göremiyoruz. Sadece ünlü veya şöhret olmak mantığıyla hareket ettiğin noktada bir yerde patlıyorsun" dedi.

"MÜZİK DÜNYASI CAN ÇEKİŞİYOR"

Cenk Yüksel ayrıca "Müzik dünyası can çekişiyor. Kaliteli müzisyenlerin sektöre kalp masajı yapması gerekiyor. Teknoloji çağında artık insanlar her şeye bir tıkla ulaştığından dolayı, onlara sunduğunuz ürün ya da eserlerin çarpıcı olması çok önemli. Dinleyiciye olan saygımdan dolayı her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım ve kendimi farklı kılacak orijinal çalışmaların, projelerin peşinden gideceğim" açıklamasında bulundu.

Snob Magazin / Magazin