Cenk Eren...EV FİYATLARI PAHALI DİYEN NAZAN ÖNCEL'E OLAY CEVAP.

Ünlü sanatçılar arasında yaşanan diyaloglar, magazin camiasında sıkı takip ediliyor. Bu kez Nazan Öncel ve Cenk Eren arasında yaşanan bir diyalog sosyal medyada çok ses getirdi.

PAHALI EV FİYATLARINDAN DERT YANDI

Pahalı ev fiyatlarından dert yanan Nazan Öncel, Instagram hesabından bir video yayınladı. Paylaştığı videoya ''1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum...'' notunu düşen ünlü sanatçı, ''Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metre kare ev Taksim'de 12,7500.. 13 milyon de sen ona yuh!'' ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCEKİ ANISINI HATIRLATTI

Taksim'deki satılık evlerin pahalı olmasına tepki gösteren Nazan Öncel'e meslektaşı Cenk Eren'den yanıt gecikmedi. Cenk Eren, ünlü şarkıcıya yıllar önce kendisinden satın aldığı şarkı fiyatını hatırlattı.

"NEREDEYSE 1+1 EV FİYATIYDI"

Cenk Eren, Nazan Öncel'in paylaşımına ''Çok haklısınız Nazan hanım, sizden bir şarkı istemiştim sizde vermiştiniz tabii ki sanatın fiyatı olmaz size ödediğim para gerçekten YUH'du. Nerdeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda saygı ve sevgiyle her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle...'' yorumunda bulundu.