Fenerbahçe'nin transfer ettiği Cengiz Ünder, yeni sevgilisi Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. İlişkileri hakkında yorum yapmayan çift, Derya Uluğ'un konserine katıldı.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 4 yıllığına 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Cengiz Ünder, kariyerine yeni bir pencere açarken yeni bir birlikteliğe de başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ayrılan Cengiz Ünder, ağustosta sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Bilge Yenigül ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"İLİŞKİLERİ HAKKINDA YORUM YAPMADILAR"

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, 3 aydır yan yana hiç görüntülenmediler, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını da yayımlamadılar. Ünder ile Yenigül, ilk kez birlikte görüntülendi. Derya Uluğ'un Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine giden Ünder ile Yenigül, ilişkileri hakkında yorum yapmadı.

Fenerbahçeli diğer futbolcular İsmail Yüksek, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci; eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat; eşi Ceren Arpaçay Eğribayat da konseri seyretti.