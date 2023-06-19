Cengiz Kurtoğlu Bahçelievler'de hayranlarıyla buluştu

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Bahçelievler Belediyesi'nin 'En Baba Fest' etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluştu. Kurtoğlu, konserde bir sevgi köprüsü kurulduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte söylediği şarkının mutluluğunu da dile getirdi.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Bahçelievler Belediyesi'nin "En Baba Fest" etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Milli Egemenlik Parkı'nda sahneye çıkan Kurtoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bahçelievler halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Babalar Günü'ne özel düzenlenen konserde bir sevgi köprüsü kurulduğunu ifade eden şarkıcı, "Güzel bir gün. Babalar Günü'nü de kutluyorum ayrıca, sevgiyle kalsınlar." dedi.

"Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte de söylediği "Duyanlara duymayanlara" adlı şarkısının yaklaşık 30 küsur yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Kurtoğlu, "Çok saygıdeğer büyüğüm Cumhurbaşkanımızla birlikte seçim çalışmalarında düet yaptık, çok da yerinde oldu. Onun mutluluğunu da yaşıyorum. Ayrıca kendilerine de sonsuz teşekkürler ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cengiz Kurtoğlu, konserlerinde aşk şarkılarına ağırlık verdiğini, Babalar Günü dolayısıyla çocukları ve torunlarının elini öperek kendisiyle fotoğraf çektirdiklerini sözlerine ekledi.

"Böyle güçlü bir sesle söylemek beni heyecanlandırdı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

"Duyanlara duymayanlara" şarkısını sahnede ünlü müzisyenle birlikte seslendiren Bahadır, "Bizim çok sevdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın çok sevdiği bir şarkı. Cumhurbaşkanımıza atfedilmiş bir şarkı. Böyle güçlü bir sesle söylemek beni heyecanlandırdı. Bahçelievlerli komşularımızı bundan sonraki tüm festivallerimize ve konserlerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu toplumunda anne kadar babanın da özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Bahadır, "Biz bugün 'En Baba Fest'i yaptık. Çocuklarla babaları gündüz buluşturduk. Babalar tabii ki her zaman evde olamıyor, çalışıyorlar. Sabah erken gidiyorlar, akşam geç geliyorlar." şeklinde konuştu.

Bahadır, "Cengiz Kurtoğlu ile beraber eğlenip coşuyoruz, yazın gelişini kutlamış oluyoruz." dedi.

Babalar Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte Bahadır, Kurtoğlu'na teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti. Konsere katılanlar, Cengiz Kurtoğlu'nun sevilen şarkılarına eşlik etti.