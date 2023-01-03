Cenazemize Hoşgeldiniz... VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ‘’Cenazemize Hoşgeldiniz’’ filmi, Medyapım ve Ay Yapım ortaklığı ile 10 Şubat’ ta vizyona giriyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt' un oturduğu, senaryosunu Gonca Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı «Cenazemize Hoşgeldiniz» filminin geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımı büyük ses getirdi.

Filmin renkli kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya, ve Güven Hokna yer alıyor.

Serhat Kılıç ve Müge Boz' un konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin konusu ise şöyle; 4 yıldır sevgili olan İrem (Sevda Erginci) ve Ozan (İsmail Ege Şaşmaz), nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar.

İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir.

Ozan'ın anne ve babası (Deniz Uğur ve Hakan Meriçliler) ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir.

Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem'in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkacak annesi (Şebnem Sönmez), dolandırıcı teyzesi (Şükran Ovalı), Hollanda'dan gelen çılgın halası (Gonca Vuslateri), şarkıcılık hasreti çeken teyzesi (Gözde Seda Altuner) ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası (Güven Hokna) kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder.

Bir de Atike'nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır.

Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.