Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!' - Haberler

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Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'

Magazinkolik - Magazin
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Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'

Gezi davasında çıkan kararların ardından Cem Yılmaz da bir paylaşım yaptı. Gezi eylemlerine hiç katılmadığını vurgulayan komedyen Cem Yılmaz, "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" dedi.

Gezi Davası'nda kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz, "Gezi parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne 'En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici' diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum.

Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil" ifadelerini kullandı..

Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'

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