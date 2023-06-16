Cem Yılmaz Emekli Olduğunu Duyurdu
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Komedyen Cem Yılmaz, emekli olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Bağkur emeklisi olan Yılmaz, ilk maaşını 12.680 TL olarak aldığını belirtti.
Komedyen Cem Yılmaz, emekli olduğu haberini paylaştı.
Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm"
Kaynak: Magazinkolik / Magazin