Cem Yılmaz'dan Çince yanıt - Haberler

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Cem Yılmaz'dan Çince yanıt

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Cem Yılmaz'dan Çince yanıt

Daha önce hem stand-up gösterilerinde hem de Ali Baba ve Yedi Cüceler, GORA gibi sinema filmlerinde kullandığı farklı yabancı dillerdeki repliklerle dikkat çeken Cem Yılmaz, şimdi de yüzü olduğu markanın reklam çekimlerinde Çince konuştu.

Daha önce hem stand-up gösterilerinde hem de Ali Baba ve Yedi Cüceler, GORA gibi sinema filmlerinde kullandığı farklı yabancı dillerdeki repliklerle dikkat çeken Cem Yılmaz, şimdi de yüzü olduğu markanın reklam çekimlerinde Çince konuştu.

Kendi kaleme aldığı senaryoda farklı ülkelerden iş insanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, Çinli oyuncu Jinke Ba'nın sorusunu yanıtlarken mizahı da elden bırakmadı ve Çince olarak "Çincesini bilmiyorum" diyerek izleyicileri gülümsetti. Çince kısa repliğinin hakkını vermek için özel ders de alan Cem Yılmaz, reklam filminin sonunda ünlü şarkı 'Cancion Del Mariachi'yi Hepsiburada için özel yazdığı sözlerle seslendirdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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