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Celil Nalçakan ve sevgilisi Etiler'de eğlendi

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Oyuncu Celil Nalçakan ve sevgilisi, Etiler'de bir mekanda sabaha kadar eğlendi. Ünlü çift, mekandan ayrıldıktan sonra evlerine gitti.

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Celil Nalçakan ile sevgilisi, Etiler'de bir mekanda sabaha kadar eğlendi.

'Poyraz Karayel', 'Hanımın Çiftliği', 'Bitmeyen Şarkı' ve 'Kardeşlerim' gibi yapımlarda yer alan 45 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, sabaha karşı mekandan ayrıldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Celil Nalçakan sevgilisiyle görüntülendi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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