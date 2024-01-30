Celil Nalçakan ve sevgilisi Etiler'de eğlendi

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Celil Nalçakan ile sevgilisi, Etiler'de bir mekanda sabaha kadar eğlendi.

'Poyraz Karayel', 'Hanımın Çiftliği', 'Bitmeyen Şarkı' ve 'Kardeşlerim' gibi yapımlarda yer alan 45 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, sabaha karşı mekandan ayrıldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.