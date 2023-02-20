Çelik... 'DİZİLER BAŞLAMIŞ, ŞARKICILARIN SUÇU BÜYÜK!'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile deprem sonrası yaşanan normalleşme sürecine dikkat çeken Çelik, her yasın ardından en son müzik dünyası çalışanlarının iş hayatına geri döndüğünü söyledi.

Şarkıcı Çelik, deprem sonrası yaşanan normalleşme sürecinde şarkıcıların ve müzisyenlerin iş başı yapamamasına Instagram hesabından tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Diziler, filmler başlamış, reality show'lardan haberim yok, sanmam ki başlamamış olsun… Maçlar yakındır.

* Zaten deprem olduğundan beri bütün uzman profesörler ekranda, 1999'da doktora yapmıştık bu sefer ihtisas yaptık, tüm toplum konuyu öğrendi, her şey kesin düzelecek.

* 1999'da ne kadar ders aldıysak şimdi daha iyisini aldık… Yani dağılabiliriz…

* Yas? Sadece şarkıcılar, müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun, onların suçu büyük…

* Reklamların 15 Temmuz'da bile durduğunu görmedim. Ülkede hayat durabilir reklam durmaz.