75 yaşındaki ünlü oyuncu Orhan Aydın, yaşça küçük sevgilisiyle yakalanınca gazetecilere çattı

Usta oyuncu Orhan Aydın, İstanbul gecelerinde genç sevgilisiyle yakalandı. Görüntülendiğini fark eden Aydın'ın gazetecilere sert tepki gösterdi. İkili uzaklaşmaya çalışsa da magazincilerin objektiflerinden kaçamadılar.

Küçük Besleme, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Kurtuluş gibi projelerden tanıdığımız usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülendi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı. Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.